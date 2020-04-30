Калуга, , 11:35 — REGNUM 113 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калужской области 30 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В калужской областной инфекционной больнице Иллюстрация ИА REGNUM

По данным областного оперштаба, всего в регионе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 899 человек находятся на лечении. 54 человека выздоровели, 12 человек умерли. Больше всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — в Калуге (235), в Боровском районе (150), в Обнинске (136) и Малоярославецком районе (86) и в Думиничском районе (74).

С 30 апреля медицинские работники Калужской области, осуществляющие помощь пациентам с коронавирусом, начали получать стимулирующие выплаты из средств регионального бюджета. Федеральные выплаты планируются после 5 мая. Ежемесячные областные доплаты для врачей, которые непосредственно задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, — 30 тысяч рублей, фельдшерам — 20 тысяч рублей, медсёстрам — 10 тысяч рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Самарской области продлили ограничения до 11 мая