Саранск, , 11:25 — REGNUM Дополнительные выплаты к заработной плате получили 2600 мордовских медработников, задействованные в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава Мордовии Владимир Волков в ходе пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом.

Глава республики рассказал, что мордовским медикам выплачиваются федеральные и дополнительные региональные выплаты. Он сообщил, что и федеральные и региональные выплаты за март медработники уже получили.

По его словам, региональные выплаты за апрель составят порядка 40 млн рублей. Также он рассказал, что средства для федеральных выплат за апреле уже поступают в республику. Федеральные выплаты предусматривают надбавки по 25, 50 и 80 тыс. рублей, в зависимости от квалификации медработников. Доплаты за апрель медики получат в мае, уточнил Волков.