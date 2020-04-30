Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM В течение апреля 38 беременных петербурженок получили положительные результаты теста на коронавирус. Об этом сообщила 30 апреля главный врач роддома №18 Галина Гриненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

В роддоме №18 развернут Акушерский консультационно-диагностический центр, который в условиях эпидемии получил дополнительные функции и теперь ведет мониторинг беременных с подтвержденным коронавирусом.

«По статистике на сегодняшнее утро всего таких пациенток с положительным тестом на коронавирусную инфекцию прошло за месяц 38, из них две довольно тяжелые в Боткинской больнице. Одна интубирована, другая перешла с сегодняшнего дня на назальный СИПАП, то есть ушли от инвазивной вентиляции. Пациентка поправляется», — сказала Гриненко.

Из упомянутых 38 беременных петербурженок 22 сейчас находятся в Клинической инфекционной больнице им. Боткина.

«Есть пациентки, которые наблюдаются дома при отсутствии клинической симптоматики, и пациентки, которые находятся в 16-м родильном доме», — добавила Гриненко.

В больнице им. Боткина для беременных, зараженных коронавирусом, предусмотрено 60 коек и восемь медицинских боксов. Кроме того, роддом №16 был перепрофилирован для работы с COVID-положительными.

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