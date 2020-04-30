Кампала, , 11:14 — REGNUM Всем дальнобойщикам, пересекающим границу с Угандой, запретили перевозить пассажиров в своих транспортных средствах или спать в гостиницах или домах других людей в рамках новых мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление президента страны.

Президент Уганды Йовери Мусевени сделал данное заявление после того, как более 20 водителей, въезжающих в страну из Кении, оказались больны COVID-19, респираторным заболеванием, вызванное коронавирусом.

Напомним, что обязательное тестирование на наличие коронавируса всех дальнобойщиков, начатое ранее на этой неделе, стало причиной огромных пробок на границе между Кенией и Угандой.

Президент Мусевени подчеркнул, что прекращение грузоперевозок полностью будет «самоубийством». Маршрут из кенийского портового города Момбаса имеет жизненно важное значение для перевозки продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости в Уганду, Руанду, Южный Судан и восточную часть Демократической Республики Конго.

Мусевени также высказался против растущей враждебности по отношению к водителям грузовиков со стороны некоторых жителей Уганды, которые опасаются, что они могут распространять коронавирус.

Однако президент признал, что в сложившейся ситуации дальнобойщики представляют реальную угрозу, и сравнил ситуацию с эпидемией СПИДа в стране в 1980-х и 1990-х годах, когда дальнобойщики в регионе передавали ВИЧ в различных городах, через которые они проезжали.

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