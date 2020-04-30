Стокгольм, , 15:22 — REGNUM Одна треть муниципалитетов, которым правительство Швеции предоставило возможность «освободиться от законодательства», предусматривающего право беженцев свободно выбирать себе место проживания, полностью хотят помешать лицам, ищущим убежища, самостоятельно выбирать место жительства. Об этом 30 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что 30 апреля — последний день для руководства муниципалитетов, чтобы сообщить в Государственное миграционное управление Швеции, какие области должны быть исключены для беженцев при выборе ими района для своего дальнейшего проживания.

Ранее состоялись оживленные дебаты, когда в середине апреля Гётеборгский совет рассмотрел вопрос об исключениях из так называемого закона EBO, предусматривающего право беженцев свободно выбирать себе место жительства. После обширной критики правительство все же перечислило 32 муниципалитета, которые в соответствии с директивами могут указывать районы, в которых лица, ищущие убежища, теряют свои суточные пособия, если они решают поселиться. Это должно противодействовать нехватке жилья, сегрегации и теневому сектору рынка аренды жилья.

Но журналисты Sveriges Radio выяснили, что треть муниципалитетов пошли в своих требованиях дальше. Руководители 11-ти из 32-х муниципалитетов попросили центральные власти Швеции освободить всю их территорию в качестве места для жительства беженцев.