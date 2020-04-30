Стокгольм, , 11:13 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила стратегию Швеции в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции в качестве примера того, как другие страны могут вернуться к довольно нормальным условиям после введения карантинных мер для сдерживания распространения вируса. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, я считаю, что Швеция во многих отношениях представляет собой будущую модель общества, в котором не все закрыто», — заявил генеральный директор программы ВОЗ по ликвидации последствий стихийных бедствий Майкл Райан.

Ранее многие столкнулись с представлением о том, что Швеция позволила коронавирусной инфекции свободно распространяться на территории страны. Однако стратегия Швеции заключалась отнюдь не в этом.

«Ничто не может быть дальше от истины. Швеция ввела очень сильную политику здравоохранения. Что они сделали по-другому, так это то, что они полагались на отношения с гражданами. Они доверили гражданам взять на себя ответственность и реализовать меры, предложенные властями», — добавил Райан.