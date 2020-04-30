Эскильстуна, Швеция, , 11:11 — REGNUM Из-за нехватки мест в медучреждениях регионы Швеции с 1 марта были вынуждены временно разместить более 100 пациентов с коронавирусом, за которыми ухаживают в реанимации, в других частях страны. Но, по мнению ряда исследователей, это влечет за собой высокий риск и повышенную смертность при перемещении тяжелобольных пациентов с COVID-19. Об этом 30 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Во время продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции власти Швеции были вынуждены перемещать пациентов, получающих неотложную помощь в палатах интенсивной терапии, более 100 раз из-за нехватки места.

Так, например, в больнице в Эскильстуне давление на реанимацию было настолько сильным, что около 20 пациентов были перенаправлены в другие регионы.

«Мы перевезли большое количество пациентов из Эскильстуны в другие регионы», — заявила Карин Фризелл, ответственный врач в больнице Мелар в Эскильстуне.