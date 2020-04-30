Джакарта, , 11:00 — REGNUM Во время пандемии в Индонезию вернулись не менее 81 374 граждан, сообщает Kompas.

«68 129 индонезийских граждан вернулись в Индонезию (из Малайзии) благодаря репатриации», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Помимо Малайзии, по меньшей мере 1381 граждан Индонезии также вернулись на родину из ряда стран. Остальные 11 505 граждан Индонезии являются членами экипажей ряда круизных лайнеров.

«Круизный лайнер Explorer Dreamer прибыл в порт Танджунг Приок с 359 членами экипажа из Индонезии», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезиисделала заявление по поводу призыва Австралии создать независимую следственную группу для расследования возникновения COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии отреагировал на призыв к расследованию происхождения COVID-19