Москва, , 11:05 — REGNUM Москва, Московская область и Санкт-Петербург составляют тройку регионов, где выявлено больше всего заражений коронавирусом нового типа. В десяти регионах — лидерах подтверждено почти 78 тыс. заражений, следует из опубликованных 30 апреля данных оперативного штаба.

В Москве подтверждено 53 739 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 611 человек. В Московской области 11 710 случаев и 93 умерших, в Петербурге — 4062 заражения и 29 смертей.

Далее идут Нижегородская область (1944 выявленных случая и 12 смертей), Дагестан (1389 и 12), Мурманская область (1227 и 4), Краснодарский край (1017 и 20), Тульская область (965 и 7), Ростовская область (943 и 6) и Брянская область (901 и 8).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 апреля в России подтверждены 7099 случаев заражения в 85 регионах, всего в стране выявлено 106 498 случаев заражения.

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