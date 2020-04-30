Пермь, , 11:08 — REGNUM В Пермском крае специализированные учреждения для оказания медицинской помощи больным COVID-19 полностью укомплектованы сотрудниками. Об этом на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса заявила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В оказании помощи зараженным коронавирусом задействованы 1058 врачей и 1722 медсестры. Подготовку для лечения пациентов с COVID-19 прошли 8233 человека (2097 врачей, 5213 сотрудников среднего медицинского персонала и 923 — младшего медицинского персонала).

Таким образом, острой нехватки кадров регион не испытывает. Тем не менее при дефиците предусмотрен резерв. В него включили ординаторов Пермского государственного медицинского университета и студентов старших курсов (пятого и шестого) вуза.

Дополнительно по каждой перепрофилируемой медорганизации предусмотрены кадровые резервы из других учреждений в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ.

Кадровый резерв сформирован на случай ухудшения эпидемической ситуации в регионе.

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