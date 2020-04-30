Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Экшен-игра Dying Light, в которой геймерам предлагается выживать в ситуации зомби-апокалипсиса, летом 2020 года получит загадочное дополнение Hellraid. Трейлер проекта раработчики выложили 29апреля на YouTube-канале Dying Light.

По имеющейся информации, в его основу легла отмененная игра студии Techland. В рекламном ролике компания показала некий зловещий игровой аппарат, при помощи которого гейймеры получат возможность сыграть в дополнение. Что касается его контента, то это пока остаётся загадкой.

По имеющейся информации изначально Hellraid представлял собой модификацию для игры Dead Island, однако был отложен студией, которая начала работу над Dying Light.

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