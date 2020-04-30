Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 336 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 30 апреля в федеральном оперативном штабе. Этот суточный рост является одним из самых больших за всё время пандемии.

С учетом новых данных, в Петербурге нарастающим итогом зарегистрировано 4062 новых случая инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

К 30 апреля в городе 779 человек выздоровели, 29 человек скончались от COVID-19. В настоящее время в той или иной форме продолжают болеть 3254 человека.

За сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 12 213 человек.

Напомним, все ограничительные меры, ранее введенные Смольным, продлены по 12 мая. Всем жителям в общественных местах рекомендован масочный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге на коронавирус проверили еще более 12 тысяч горожан