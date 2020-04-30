Махачкала, , 11:21 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 10:35 30 апреля достигло 1389. За последние сутки в республике число инфицированных выросло на 158, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Вылечились в Дагестане 112 человек, заразившиеся коронавирусом, за минувшие 24 часа отмечено 24 случая выздоровления. Число летальных исходов за сутки не изменилось — от осложнений, вызванных коронавируосм, в республике скончались 12 человек.

По общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Дагестан занимает пятую позицию среди субъектов РФ.

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