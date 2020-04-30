Москва, , 10:47 — REGNUM Предпринятые в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции меры разграничительного характера положительно повлияли на снижение темпов роста инфицирования. Об этом в эфире Первого канала заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин.

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«Мы видим реальное значение социального фактора по рассредоточению людей, по возможности отсутствия контакта. Видим факт сглаженной тенденции по заболеваемости», — подчеркнул эксперт, добавив, что, несмотря на это, пока рано говорить о выходе на плато по приросту случаев заражения коронавирусом.

По прогнозам эксперта, пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. После этого заболеваемость пойдёт на спад.

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«По прогностическим данным, скорее всего, максимальная заболеваемость придется на середину мая», — отметил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что на снижение темпов распространения COVID-19 может повлиять не только социальный, но и природный фактор — это солнечный свет, ультрафиолет, который губительно действует на любой микроорганизм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Сбербанка с помощью с помощью искусственного интеллекта рассчитали сроки наступления пика эпидемии. Для этого были разработаны несколько сценариев и выстроена математическая модель заболеваемости. Так, согласно сценарию, который реализуется сейчас, пик эпидемии придется на первую декаду мая. При этом в Москве он наступит несколькими днями ранее, чем в других регионах.