Москва, , 10:50 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом выявлены за минувшие сутки в 85 регионах России. Всего новых случаев 7099, информирует 30 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Москва лидирует по количеству новых случаев, там коронавирус выявлен у 3093 человек. В Московской области новых случаев 793, в Санкт-Петербурге — 336, в Дагестане — 158, в Нижегородской области — 150.

Вторую пятёрку регионов, где выявлено больше всего случаев, составили Брянская область — 118, Калужская область — 113, Мурманская область — 101, Северная Осетия — 93 и Тульская область — 92.

Только по одному новому случаю зафиксировано в Курганской и Сахалинской областях, на Чукотке и в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 29 апреля зарегистрирована 101 смерть среди пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели 1333 человека.

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