Вологда, , 10:47 — REGNUM Сюжет о работе микробиологической лаборатории медсанчасти «Севресталь» самостоятельно записали специалисты лаборатории. Их сюжет показал телеканал ГТК Вологда.

Специалисты снимали ролик сами потому, что всем, кроме них, доступ в лабораторию категорически запрещен. В сюжете они рассказали о работе лаборатории, выполняющей тесты на коронавирус. Возможности лаборатории позволяют при необходимости увеличить количество тестов до 1200 в сутки.

Лаборанты рассказали, как они в начальный период распространения заболевания COVID-19 боялись выполнять исследования, тяжело перестраивались на работу в ночную смену. Но они сообщили, что сейчас все трудности преодолены для того, чтобы полноценно бороться с распространением коронавируса.

В завершение сюжета врачи выстроились в коридоре и хором обратились к жителям Вологодской области с призывом накануне майских праздников: «Мы работаем для вас, а вы оставайтесь дома».