Пенза, , 16:44 — REGNUM В Пензенской области многодетные семьи получают продуктовую поддержку и компьютеры для обучения детей, сообщила руководитель пресс-службы губернатора региона Дина Черёмушкина.

Многодетная мать Надежда Авдеева проживает в селе Засечном Пензенского района. В семье, где растут 5 девочек, работает только отец. Сама Надежда находится в декретном отпуске с младшей дочерью. На днях семья получила 24-килограммовую коробку с продуктами питания, в которой все самое необходимое — консервы, макароны, конфеты, крупы и многое другое.

«В такой ситуации, конечно, это очень важно, очень нужно. Сейчас как бы и в магазин не набегаешься сама. И всё очень дорого. Папа у нас работает один. Большая помощь для нашей семьи», — отметила женщина.

Кроме того, поскольку двое дочерей в семье — школьницы, одна — почти выпускница и ещё одна — учится в шестом классе, а компьютер на всех только один, в рамках акции «Единой России», министерства просвещения РФ и АСИ «Помоги учиться дома», при поддержке региональных властей семье Авдеевых подарили ноутбук.

По распоряжению губернатора Ивана Белозерцева продовольственные наборы, аналогичные тому, что направили семье Авдеевых, получат ещё 24 тыс. семей в регионе.

Кроме того, будут сформированы ещё 2,5 тыс. продовольственных наборов дополнительно, их получат граждане старше 65 лет. «Союз добровольцев России» совместно с министерством труда и министерством образования организует эту благотворительную акцию.

«У нас масса семей с детьми, которым необходима помощь. Мы ведём во всех органах социальной защиты, комплексных центрах социального обслуживания реестры таких семей, для того, чтобы оказать им помощь», — отметил министр труда, социальной защиты и демографии области Алексей Качан и добавил, что к участию в акции подключаются некоммерческие организации, общественные организации, а также социально ориентированный бизнес.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензе по инициативе региональных властей 360 семей уже получили продуктовые наборы.

24 тысячи малообеспеченных семей с детьми в возрасте от рождения до окончания школы, состоящих на учёте в органах соцзащиты, получат продуктовые наборы за счет средств областного бюджета. Доставка наборов началась с 14 апреля 2020 года.

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