Москва, , 10:42 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено заражение коронавирусом 7099 человек. Об этом 30 апреля сообщили в московском оперштабе.

За сутки умер 101 инфицированный. Полностью выздоровело 1333 человека.

В тройке лидеров по числу заражений Москва — 3093, Подмосковье — 793 и Петербург — 336. Далее следуют Дагестан — 158, Нижегородская область — 150, Брянская область — 118, Калужская область — 113, Мурманская область — 101.

Всего с начала распространения вируса в стране зафиксировано 106 498 случаев заражения. Умерло 1073 человека.