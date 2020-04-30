Оренбург, , 11:06 — REGNUM Корпорация развития Оренбургской области на своей странице в Instagram проводит на эту тему влияния пандемии COVID-19 на экономику прямые эфиры, где руководитель корпорации, а также победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 года Игнат Петухов общается с местными ведущими представителями бизнеса.

«Все, с кем мы пообщались, а это и крупный, и средний бизнес, переживали уже не один кризис, и по большей части ситуация с коронавирусом их не испугала. Да, внесла коррективы в их работу, но у каждого предпринимателя есть свой план дальнейшего развития», — отметил Игнат Петухов.

Он привел ряд примеров. Так, генеральный директор АО «Оренбургские минералы» Андрей Гольм на вопрос — как жить и работать эпоху перемен, ответил, что нынешний кризис не застал руководство компании врасплох. У предприятия маленький кредитный портфель. Оно привлекает инвестиции и создает рабочие места, новые производства, обеспечивает диверсифицированный доход.

«Мы в прямом эфире на нашей странице в Instagram (@investinorenburg») общались и с председателем областной Федерации рестораторов и отельеров Алексеем Марининым. Он призвал коллег объединиться, чтобы совместными усилиями выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Оценивая перспективы развития отрасли, бизнесмен заверил, что ресторанный бизнес восстановится, однако на это потребуется время», — сказал Игнат Петухов.

Говоря о перспективах, он подчеркнул, что с первых дней режима самоизоляции в области действует оперативный штаб. Губернатор поставил задачу, что поддержка бизнеса должна быть максимально эффективной и ориентированной на людей.

Уже приняты 33 меры поддержки, на которые из федерального и регионального бюджетов будет выделено 4,4 млрд рублей. Более 400 предприятий малого и среднего бизнеса получили кредитные каникулы в Сбербанке и ВТБ. Действует льготная ставка на аренду муниципального имущества. В ближайшее время будет решен вопрос со снижением ставок по налогу на имущество для тех собственников административно-деловых и торговых центров при условии, что они снизят плату для арендаторов. Ставка ЕНВД для субъектов малого и среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях снижена вдвое.

«Если говорить об области, то экономику делают люди. И наша задача остается прежней: сделать так, чтобы нашим людям было комфортно жить и работать в области. Мы продолжим курс на развитие инвестиционного потенциала: область планирует войти в число самых комфортных для бизнеса регионов страны. Программным документом для достижения этой цели стала «дорожная карта», разработанная Корпорацией развития Оренбургской области», — отметил глава Корпорации развития Оренбургской области.

По его словам, в «дорожную карту» включено 152 мероприятия. Особое внимание уделено таким направлениями, как взаимодействие с предпринимательским сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

«Для нас эта дорожная карта — гибкий рабочий инструмент. Каждый квартал мы будем ее модернизировать и улучшать: потому что только в живом диалоге между бизнесом, общественными организациями и органами власти мы сможем нащупать наконец-то тот вектор развития, который нам необходим. Этот диалог очень важен для всех нас: если мы будем замалчивать имеющиеся проблемы, ситуация не изменится», — акцентировал внимание Петухов.