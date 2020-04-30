Кэри, США, , 10:32 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite появился «режим для вечеринок» (Party Royale). В нём геймеры не смогут сражаться друг с другом, сообщило издание Kotaku 29 апреля.

В Party Royale игроки смогут общаться друг с другом и проводить время за различными развлечениями: футболом, поездками на зиплайне или рыбалкой. Вероятно, в будущем разработчики будут использовать новый режим для проведения виртуальных концертов и спецпоказов.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Сейчас в игре идёт сезон, посвящённый противостоянию двух шпионских организаций.

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