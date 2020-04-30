Варшава, , 10:27 — REGNUM В каталоге сервиса GOG, продающего игры без защиты от копирования, появились Deus Ex: Human Revolution и Deus Ex: Mankind Divided. На это 30 апреля обратил внимание журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что сейчас GOG предлагает российским геймерам очень дешёго приобрести эти игры популярной франшизы. Цена Human Revolution составляет 59 рублей, а Mankind Divided — 99 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонник Deus Ex выпустил модификацию, которая возвращает в «режиссёрскую» версию Human Revolution так называемый «золотой фильтр» — элемент графики, который добавляет золотой оттенок всему окружению. Создатели версии Director’s Cut решили от него отказаться, эта версия игры вышла 22 октября 2013 года.

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