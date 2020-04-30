Токио, , 10:25 — REGNUM В мае 2020 года обладатели подписки PS Plus бесплатно получат две игры: Farming Simulator 19 и Cities: Skylines. Об этом сообщалось 29 апреля в ролике на YouTube-канале PlayStation.

Обе игры станут доступны подписчикам PS Plus 5 мая 2020 года. До этого времени геймеры могут бесплатно получить Uncharted 4: A Thief's Endи DiRT Rally 2.0.

Напомним, PS Plus — это подписочный сервис для обладателей игровой консоли PlayStation. Он позволяет использовать многопользовательский режим во многих играх, а также получать эксклюзивные скидки в магазине PS Store.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft добралась и до викингов: состоялся анонс новой Assassin's Creed