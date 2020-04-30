Москва, , 10:23 — REGNUM Руководство МВД России приняло решение перепрофилировать одно из подведомственных предприятий под производство медицинских масок и халатов. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о «Камызякском опытно-экспериментальном специализированном предприятии № 2», которое расположено в Астраханской области.

Ранее это предприятие производило специализированную продукцию и форменное обмундирование.

«Первая партия медицинских масок уже направлена в Управление МВД России по Волгоградской области», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что средства индивидуальной защиты в стране производятся в возрастающем объёме.

Всего, по данным на 29 апреля, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом, 10 286 человек выздоровели. От болезней, вызванных коронавирусом, умерли 972 человека. Проведено более 3,3 млн тестов.

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