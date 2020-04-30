Ташкент, , 10:23 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 2017, сообщили 30 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки вирус выявили у 62 новых пациентов. Выздоровели 1096 человек или 54% от общего числа заразившихся. Девять пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике пришло время предпринять шаги для поэтапного снятия карантина. В частности, родителям с детьми разрешат гулять во дворах.

Читайте также: Президент Узбекистана смягчил карантинные меры