Оренбург, , 10:16 — REGNUM В Оренбурге завершились строительно-монтажные работы в многофункциональном военном госпитале Министерства обороны РФ, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В настоящее время ведется работа по передаче нового объекта медикам. Все помещения госпиталя дезинфицируют. Пусконаладочные работы медоборудования находятся на стадии завершения. Параллельно продолжается благоустройство территории.

Напомним, в Оренбурге 20 марта начали возводить двухэтажный типовой военный госпиталь, рассчитанный на 60 пациентов. Площадь объекта с уличным блоком лифтов составляет 6,5 тысяч квадратных метров.

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