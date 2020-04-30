Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки обследованы на коронавирус 12 213 человек. Об этом 30 апреля сообщает оперативный штаб Санкт-Петербурга. Такое количество тестов стало для города новым суточным рекордом.

На сегодняшний день на карантине в Петербурге находится 2804 человека, из них 48 — в обсерваторе, 345 — на самоизоляции, 2411 — контактные.

«Обработано 1722 вызова, которые поступили на номер 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом», — отметили в опертабе.

При этом в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 785 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 35 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 81 обращение, в полицию — 89. Остальные звонки были справочного характера.

«От петербуржцев на горячую линию 8−800−200−34−11 поступило 443 обращения на оказание помощи волонтерами», — говорится в сообщении.

В городе на Неве продолжается набор волонтеров, с 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 3903 петербургских волонтера, из них аккредитовано 2536 человек, они прошли обучение и выполнили 11 821 заявку.

А в учебных заведениях продолжается выдача продуктовых наборов. Так, в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей выдано 4404 набора из запланированных 4445. В 1128 детских садах — 491 806 штук из 550 тысяч запланированных. В школах и учреждениях среднего профессионального образования — 551 849 штук из 560 тысяч запланированных.

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