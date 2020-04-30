Магадан, Магаданская область, , 10:35 — REGNUM Власти Магаданской области продлили режим повышенной готовности в условиях коронавируса до 31 мая 2020 года, а режим самоизоляции — до 11 мая.

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Указ о новых сроках подписал губернатор Сергей Носов.

Всем организациям и ведомствам необходимо привести в готовность силы и средства на случай возможной ЧС, связанной с завозом и распространением коронавируса на Колыме.

«Исходя из дальнейшей эпидситуации, режим может быть продлён либо отменён досрочно», — сказал Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке режим самоизоляции продлили до 15 мая.

На Колыме на утро 30 апреля был зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусом. За сутки прирост — на два человека.