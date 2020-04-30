Ташкент, , 10:09 — REGNUM На базе Ташкентского государственного юридического университета (ТГЮУ) создается факультет международного права и сравнительного правоведения. Это следует из указа президента Узбекистана «О дополнительных мерах по кардинальному совершенствованию юридического образования и науки».

Учащиеся факультета изучат международное частное право, а также сравнят правовые системы Узбекистана, Японии и Германии. Основными партнерами нового факультета являются Нагойский и Регенсбургский университеты. Факультет начнет работать с 2020—2021 учебного года.

Отметим, согласно указу президента, юридические факультеты планируется также создать в Самаркандском, Наманганском и Термезском государственных университетах.