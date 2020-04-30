Грозный, , 10:03 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров описал ситуацию по борьбе с коронавирусом в республике в поэтическом произведении. Чеченский лидер написал духоподъемное стихотворение, которое продекламировал 29 апреля в онлайн-эфире медиагруппы «Патриот» министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, пишет ФАН.

В нем, в частности, идет речь о том, что неожиданно пришедший на чеченскую землю новый вирус не сможет сломить народ Чечни, и, соблюдая режим самоизоляции, его истребят, похоронив под могильной плитой.

«Он пришел такой серьезный, нам недугами грозя, но ему ответил Грозный: «Так с чеченцами нельзя». Мы не знаем чувства страха, наш народ теперь един, уповая на Аллаха, не боимся мы беды», — утверждает Кадыров.

«На могильниках безвестных мы найдем тебе приют. И напишем для эфира мы у свалки на стене: «Здесь убит коронавирус, не прижившийся в Чечне», — подытоживает путь коронавируса чеченский лидер.