Уфа, , 10:02 — REGNUM Указ об установлении единоразовой выплаты некоторым сотрудникам социальных учреждений и работникам образования подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, единовременную выплату получат некоторые работники учреждений с круглосуточным пребыванием людей, которые в течении двух недель работают в находящемся на карантине соцучреждении.

Отмечается, что административному и управленческому аппарату этих учреждений, а также сотрудникам, которые непосредственно работают с людьми будет выплачено по 15 тысяч рублей. Сотрудники, которые обеспечивают условия для работы получат по пять тысяч рублей.

Сообщается, что в случае подтверждения в учреждении случаев инфицирования коронавирусом, все его сотрудники получат по 25 тысяч рублей. Чиновникам поручается сформировать список учреждений и категорий сотрудников, которые смогу получить такую меру поддержки.

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