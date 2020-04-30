Краснодар, , 09:55 — REGNUM Нарушителей режима самоизоляции на территории Краснодарского края теперь будут выявлять с помощью фото‑ и видеофиксации — в регионе завершили работу над программным комплексом, который объединил возможности системы «Безопасный город» и электронных баз данных, в том числе, базы пропусков на автомобили и физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

С 29 апреля система начала работу в тестовом режиме — за день с её помощью было выявлено 504 тысячи автомобилей, передвигающихся без пропусков вне допустимого «окна». Теперь эти нарушения будут передаваться в ГИБДД: за первое нарушение режима передвижения водителю грозит предупреждение, за повторное — штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края действуют карантинные меры в связи с коронавирусом. В регионе разрешено передвижение на автомобилях только при наличии пропусков, однако с 10:00 до 16:00 действует «беспропускное окно» — в это время люди могут воспользоваться личным транспортом, но только внутри муниципалитетов.