Южно-Сахалинск, , 10:02 — REGNUM Одну из самых острых проблем Сахалинской области — обеспечения населения качественной питьевой водой — власти региона планируют решить за пять лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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В островном регионе планируют заменить 140 км водопроводных труб, построить новые и реконструировать старые очистные сооружения. На эти цели в областном и федеральном бюджете предусмотрено 420 млн рублей.

«85% от всего объёма питьевой воды не вызывает нареканий у жителей. 15% — не отвечает требованиям к качеству в весенний период. Конечно, такого быть не должно. Это вопрос комфорта и здоровья людей», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Глава региона рассказал, что в области уже реализуются 6 масштабных проектов — в Тымовском районе строят водопроводную сеть, идут работы сразу на нескольких объектах в Холмском районе, строительство повысительной станции в Поронайске позволит ввести в эксплуатацию станцию обезжелезивания, в Охе модернизируют станцию очистки воды.

В рамках федеральной программы «Чистая вода» запланировано ещё 9 мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема качественной питьевой воды для Сахалина является одной из ключевых ещё с советских времен. Например, в Южно-Сахалинске часть водопровода — деревянные трубы времен японской оккупации. Проблема в том, что коммунальщики не могут их заменить — во время отступления в 1945 году японские оккупанты увезли с собой всю документацию. Находят деревянный водопровод коммунальщики иногда и случайно, отмечая, что деревянные «раритетные» трубы сохранились в идеальном состоянии.