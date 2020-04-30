Саратов, , 10:19 — REGNUM По информации оперативного штаба при правительстве Саратовской области на 30 апреля общее число выявленных заражений коронавирусной инфекцией среди жителей региона достигло 438 случаев, то есть за сутки выявили еще 46 новых зараженных.

Вновь выявленные пациенты распределены по территории следующим образом: в Саратове — семь, в Советском районе — шесть, в Краснокутском и Ровенском — по четыре, в Ершовском и Балашовском — по три, в Балтайском, Ртищевском, Новоузенском, Питерском — по два, в Энгельсском, Аткарском, Вольском, Хвалынском, Аркадакском — по одному. Территория распространения коронавируса увеличилась сразу на три района: три случая в Краснопартизанском, два — в Петровском, один — в Красноармейском районах.

Из числа пациентов с внебольничной пневмонией заражены 13 человек, 23 — контактные, пять случая заражения выявлены у прибывших из Москвы и имеющих признаки вирусной инфекции, пятеро — граждане из группы риска, которых обследовали в плановом порядке.

По возрасту: двое — дети до 14 лет, четыре человека — от 18 до 29 лет, шестеро — от 30 до 39 лет, девять пациентов — от 40 до 49 лет, 15 — от 50 до 59 лет, пятеро — от 60 до 64 лет, пять человек — старше 65 лет. Все пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением врачей, их состояние стабильное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 29 апреля выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных коронавирусной инфекцией составило 392 человек.

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