Тбилиси, , 09:51 — REGNUM В Грузии на 10:00 часов 30 апреля лабораторно подтверждено 539 случаев коронавируса, сообщает официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/.

Прирост числа инфицированных за минувшие сутки составил 22 человека. При этом число выздоровевших за этот же период увеличилось с 168 до 178 человек.

В графе летальных случаев по-прежнему фиксируются 6 погибших. 5256 человек содержатся в зонах карантина, 548 пациентов находятся в стационарах под наблюдением врачей. Отдельно фиксируются 3 граждан Грузии, которые прибыли на лечение из-за рубежа, точнее из Армении и Турции.