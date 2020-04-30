Москва, , 09:52 — REGNUM Бесплатный доступ на 30 дней предоставил сервис аудиокниг Storytel для проведения людьми, находящимися в период самоизоляции дома, своего времени с интересом и максимальной пользой. Соответствующее объявление опубликовано на сайте сервиса.

В библиотеке присутствуют аудиокниги любых жанров общим количеством более 60 тыс. наименований на русском и английском языках. Книги можно слушать через интернет или загружать их в офлайн-доступ.

Для получения 30-дневного бесплатного доступа к библиотеке необходимо только зарегистрироваться.

Также сервис открыл бесплатный доступ к подкастам на платформах SoundCloud, «Подкасты» Apple, «Яндекс.Музыка» и в «Google подкастах». Storytel ведет подкасты о медицине, литературе, развитии технологий и другие.