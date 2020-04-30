Москва, , 09:48 — REGNUM Больницы и поликлиники Москвы получают пополнение через центр занятости «Моя работа». Об этом 30 апреля сообщили в оперштабе столицы.

«В период пандемии работодатели в сфере медицины остро нуждаются в новых кадрах. В список востребованных профессий входят медсестра, сиделка по уходу за пожилыми людьми, врач скорой и неотложной медицинской помощи, лаборант и врач-педиатр», — говорится в информации.

С начала марта около сотни жителей столицы трудоустроились в медицинские организации через центр занятости. Некоторые из них пришли в новый инфекционный центр в поселении Вороновское в Новой Москве.

Отмечается, что всего в банке центра 40 тыс. вакансий.