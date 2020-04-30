Киев, , 10:03 — REGNUM Малая продолжительность жизни на Украине может быть одним из факторов относительно благополучной эпидемиологической ситуации в стране, заявил 29 апреля политолог Вадим Карасёв 29 апреля в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, на статистику заболеваемости COVID-19 мог повлиять низкий уровень диагностики и отсутствие полной клинической картины.

«Во-вторых, низкая продолжительность жизни. Кого больше всего бьёт коронавирус? Пожилых людей, живущих в домах престарелых», — отметил Карасёв.

Он также напомнил, что от коронавируса больше всего пострадали дома престарелых возле итальянского города Бергамо.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 30 апреля на Украине зафиксированы 10 406 случаев заражения коронавирусом.

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