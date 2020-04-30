Владикавказ, , 09:44 — REGNUM В Северной Осетии для тех, кто отрицает существование коронавируса и участвовал в митинге 20 апреля во Владикавказе, организовали посещение госпиталя, где лечатся заразившиеся больные. Мнение посетителей о серьезности ситуации после такой экскурсии сразу изменилось, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

«…Добровольцы, которые посетили больницу, увидели своими глазами, что творится. Я думаю, что это тоже повлияло на умонастроение этих людей. Знаю, что теперь очень мало тех, кто продолжает не верить в это», — рассказал Битаров 29 апреля в эфире телеканала «Россия-24».

Глава субъекта также отметил, что после прошедшей несанкционированной акции, в которой участвовали сотни людей, ситуация с распространением коронавируса в республике резко ухудшилась: число больных ежедневно растет, имеется четыре летальных случая.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в столице РСО-Алании прошла акция протеста. Жители региона требовали отставки правительства и главы субъекта, которые якобы преувеличивают степень угрозы от коронавируса, запретив работу многих предприятий, из-за чего страдает население.