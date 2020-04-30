Москва, , 09:43 — REGNUM Сотрудники МЧС России с начала апреля продезинфицировали более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала апреля продезинфицировано более 2,9 тыс. км дорог и более 10,3 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Также сообщается, что сотрудники МЧС обработали 422 лечебных, 332 образовательных учреждения и 1571 объект соцобслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, для дезинфекции задействуют спецтехнику и снаряжение. Так, авторазливочные станции АРС-14 на базе ЗИЛ-131 вмещают почти 2,7 тыс. литров раствора гипохлорида натрия 1%.

Читайте также: Коронавирус в России: вирусологи — за продление самоизоляции: все новости