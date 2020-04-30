Ростов-на-Дону, , 09:42 — REGNUM В Ростовской области специалисты отреставрировали танк Т-26, экипаж которого погиб в годы Великой Отечественной войны. Боевая машина пополнит экспозицию военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Танк обнаружили поисковики в хуторе Евсеевский Усть-Донецкого района несколько лет назад, однако поднять боевую машину удалось только летом 2019 года. Установлено, что экипаж участвовал в сражениях в составе войск Южного фронта. Танкисты погибли в июле 1942 года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно о пополнении экспозиции музея в Неклиновском районе фронтовыми письмами. 37 посланий красноармейца Николая Максименко были написаны жене Анне под Белостоком, Сталинградом, Курском.

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