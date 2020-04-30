Казань, , 10:07 — REGNUM Сотрудники ГИБДД в Казани помогли спасти жизнь семимесячному мальчику, который задыхался.

Во время патрулирования к экипажу правоохранителей обратился 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21 053. Его сын, находившийся в салоне машины, при кормлении детской смесью не смог ее проглотить, начал задыхаться. Инспекторы сообщили в дежурную часть о случившемся и сопроводили автомобиль с ребенком до станции скорой помощи, используя звуковые и световые сигналы. Врачам удалось оперативно оказать мальчику помощь.

При обследовании выяснилось, что ребенок проглотил кусок полиэтилена, который и мешал ему дышать. Сейчас мальчику ничего не угрожает, здоровье его вне опасности, сообщает пресс-служба ГИБДД по РТ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани по недосмотру отца в ванне утонула девятимесячная девочка.

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