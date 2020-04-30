Киев, , 09:42 — REGNUM За минувшие стуки на Украине зафиксировали 540 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

По данным представителей центра, общее число выявленных случаев заражения в стране составило 10 406. В больницах находятся 3124 человека, из них 140 детей и 350 медработников. Аппарат искусственной вентиляции лёгких используют 138 человек, в том числе один ребёнок и десять медиков.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин», — сказано в сообщении.

На данный момент выздоровели 1238 пациентов из них 268 медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус был выявлен у одной из сотрудниц Хмельницкой АЭС, которая имела доступ к местам пребывания оперативного персонала станции.

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