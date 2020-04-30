Ставрополь, , 09:35 — REGNUM Ставропольский государственный медицинский университет (СтГМУ) проведет ускоренную переподготовку врачей разных профилей для ликвидации в регионе нехватки реаниматологов. Специалисты этого профиля требуются для работы с COVID-положительными пациентами, находящимися в тяжелом состоянии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Ставрополья.

Вопрос подготовки медицинских кадров для работы с пациентами с коронавирусом накануне, 29 апреля, обсуждался в рамках рабочей встречи главы региона Владимира Владимирова с и. о. министра здравоохранения края Юрием Литвиновым и ректором СтГМУ Владимиром Кошелем. Литвинов сообщил, что на фоне достаточного количества лечащих врачей для организуемых инфекционных госпиталей в крае отмечается нехватка врачей-реаниматологов.

«Для восполнения потребности на базе СтГМУ проводится ускоренная подготовка врачей других профилей. Кроме того, рассматривается вопрос привлечения к работе клинических ординаторов вуза», — доложил и. о. министра.

Владимир со своей стороны сообщил, что потребность Ставрополья во врачах-реаниматологах составляет 213 человек. При этом губернатор подчеркнул, что необходимо удвоить эту цифру, «чтобы быть готовыми к любому развитию событий».

Губернатор также указал на необходимость расширения в региональном медицинском вузе квоты подготовки реаниматологов на 2021 год. Этот вопрос Владимиров намерен поднять перед руководством федерального Министерства науки и высшего образования.