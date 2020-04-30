Челябинск, , 09:31 — REGNUM Челябинская область может начать выходить из самоизоляции примерно через две недели. Уверенность в этом выразил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что врачам большая помощь — это отсутствие больных. А самая большая помощь им — это продолжать режим самоизоляции на ближайшие две недели.

«И после этого, уверен, что будем выходить из этой ситуации», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля он продлил режим самоизоляции. А за сутки в регионе выявили 48 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии их уже 547.