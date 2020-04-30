Москва, , 09:29 — REGNUM Коронавирусы человека не опасны для животных, как и короновирус кошек (а такой есть) безопасен для человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев:

«На сегодня известны 40 видов коронавируса, поражающих животных и человека. Среди них есть вызывающие заболевания только у животных и не опасные для человека (вирус инфекционного бронхита кур, вирус кошачьего перитонита и другие). А также известны семь видов коронавируса, которые являются возбудителями острых респираторных инфекций человека. Среди них и новый SARS-CoV-2. Но ни кошки, ни хомяки, ни другие домашние животные источником новой коронавирусной инфекции быть не могут.

Пока известен лишь один случай, произошедший в Гонконге, когда у собаки подозревали наличие Covid-19. У померанского шпица один из тестов на коронавирус оказался слабоположительным. А вот у его пожилой хозяйки тесты определенно подтвердили коронавирус. Ученые утверждают: хотя некоторые животные могут давать положительный результат на SARS-CoV-2, это не означает, что они заражены. Просто вирус какое-то время живет на поверхностях, а при контакте с больной хозяйкой вполне естественно, что вирус мог попасть в нос или пасть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно тоже самое говорил советник директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. По его словам, существуют другие коронавирусы, которые вызывают заболевания исключительно у животных. Но для людей они не представляют опасности.

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