Тбилиси, , 09:24 — REGNUM В Грузию уже поступило такое количество тестов на коронавирус, которое позволит расширить целевое тестирование населения. Об этом заявил руководитель Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

Так он прокомментировал упреки со стороны оппозиции, которая обвиняет грузинские власти и эпидемиологов в скрывании действительной картины распространения заболевания.

По словам Церцвадзе, выбранная специалистами тактика тестирования до сих пор была правильной. С ее помощью были обследованы примерно 0,3% населения страны.

«У нас было исследовано около 0,3% населения, и по масштабам тестирования мы были на одном из последних мест, но целевое тестирование мы применяли правильно. Небольшое количество тестов, которым мы обладали, использовалось с максимальной пользой. Мы исследовали тех, кого нужно было исследовать. Тех, кто поступал в температурные центры, у кого отмечались температура, кашель, другие симптомы, тех, кто контактировал с вероятными больными», — пояснил Церцвадзе.

По его же информации, через три дня у Грузии будет столько тестов на коронавирус, что по тестированию она сможет перейти на модель Германии, а Германия в Европе занимает первое место по количеству сделанных тестов в пересчете на душу населения.

Как сообщалось ранее, 29 апреля Грузия получила 40 тысяч PCR-тестов и 20 тестов на основе антител, а в ближайшие два дня ожидает крупную партию тестов из Германии. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в начале мая у Грузии будет уже 100 тысяч тестов на коронавирус, что позволит расширить масштабы тестирования. При этом тестирование на коронавирус будет не поголовным, а целевым.