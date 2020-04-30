Москва, , 09:31 — REGNUM Система видеонаблюдения и видеофиксации дорожных нарушений весьма полезна, а опасения из-за слежки за людьми после спада эпидемии коронавируса абсурдны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.

Представитель Кремля прокомментировал предположения о том, что после снятия связанных с коронавирусом ограничений камеры наблюдения продолжат отслеживать перемещения граждан. Камеры работали «и до коронавируса», напомнил он, они помогают в борьбе с преступностью.

Он добавил, что камеры работают на дорогах, в результате автомобилисты платят штрафы за нарушения, однако люди стали реже гибнуть в ДТП.

«Да, мы платим штрафы, я сам автолюбитель, я сам плачу штрафы и чертыхаюсь, когда их плачу», — сказал Песков.

Опасения из-за систем видеонаблюдения он назвал абсурдными. Если в связи с камерами возникнут проблемы, их нужно будет обсуждать, но пока стоит думать о пользе такого наблюдения, заключил он.

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