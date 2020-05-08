Москва, 8 мая 2020, 20:00 — REGNUM Александр Долгов родился в 1917 году в селе Большое Томилово Чапаевского района Куйбышевской области (ныне Самарская область). Его боевой путь начался у Халхин-Гола. В первые же дни после нападения немецко-фашистских захватчиков ушёл на фронт. Был тяжело ранен. В составе танковой части 1-го Белорусского фронта в 1945 году ворвался в Берлин, где погиб 1 мая во время вражеского минометного обстрела. Александру Долгову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в городе Циленциге — ныне Суленцин (Польская Народная Республика).
«День Победы»
Стараемся поскорее добить фашистов. Радио REGNUM
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"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.