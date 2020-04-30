Тбилиси, , 09:16 — REGNUM В Грузии в течение недели ожидается рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз сделал директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе 29 апреля на в эфире канала «Пирвели».

Глава больницы сообщил, что его коллеги склоняются к мнению, что пик достигнут, и теперь будет плато, но он считает, что ситуация сложится по-другому.

«Я же думаю, что в ближайшую одну неделю может все-таки быть рост, но это не будут сотни, это может быть несколько десятков в день, потом будет плато, а затем снижение», — сказал Церцвадзе.

Он также выразил беспокойство, что ослабление карантинных мер, которые были сделаны 27 апреля, могут привести к тому, что коронавирус начнет распространяться быстрее.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикардзе заявила, что в стране удалось избежать пика заболеваемости COVID-19, и теперь ситуация в состоянии плато.

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