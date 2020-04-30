Якутск, , 09:18 — REGNUM Более тысячи заражённых коронавирусной инфекцией может оказаться в посёлках Чаяндинского месторождения в Якутии, заявил глава республики Айсен Николаев.

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«Я предполагаю, что это может быть правдой, судя по по тем предварительным данным, которые мне давали», — сказал он, отвечая на вопрос РБК, соответствуют ли действительности сообщения о тысяче заболевших на месторождении.

Айсен Николаев добавил, что количество инфицированных может быть и больше тысячи. Всего на месторождении 10,5 тыс. работников.

Принято решение, по словам главы Якутии, больных вахтовиков вывозить в больницы, а здоровых, у которых закончилась вахта, отправлять по домам.

Основные производственные процесс на месторождении не остановлены.

На данный момент ведомства разрабатывают план по обустройству малого госпиталя на самой Чаянде и большого — в одном из регионов присутствия «Газпрома».

Как сообщало ИА REGNUM, волна протеста вахтовиков Якутии вылилась за пределы республики. Люди были недовольны условиями содержания, питанием. Прокуратура проводит проверку.

Первая партия инфицированных коронавирусом вахтовиков 29 апреля прибыла в Омск.